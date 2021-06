Vor dem Hintergrund weiter sinkender bestätigter Corona-Neuinfektionen nehmen die Bundesländer immer mehr Einschränkungen zurück. Mehrere Bundesländer kündigten weitreichende Lockerungen an. In einigen wird die Maskenpflicht im Freien aufgehoben, Menschen dürfen sich wieder ohne Beschränkungen treffen, und Maskenvorgaben an Schulen werden weiter gelockert.

Auch Partys in Clubs werden nach Monaten wieder möglich. Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich: In Mecklenburg-Vorpommern soll die Vorschrift zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien in der kommenden Woche weitgehend abgeschafft werden. Auch in Hamburg wird die Maskenpflicht gelockert, ebenso in Berlin. Im Saarland soll die Maskenpflicht im Unterricht ab Donnerstag aufgehoben werden, in Rheinland-Pfalz ab nächsten Montag. Auch Baden-Württemberg denkt über diesen Schritt nach.



Lehrerverbände hatten sich zuletzt gegen ein Ende der Maskenpflicht in Schulen ausgesprochen, der Deutsche Städte- und Gemeindebund ein bundeseinheitliches Vorgehen gefordert.

