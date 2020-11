Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen haben erneut eine Kundgebung vor dem Bundestag in Berlin angemeldet.

Bei der Polizei gingen entsprechende Unterlagen für den kommenden Mittwoch ein. An diesem Tag sollen sowohl im Parlament als auch im Bundesrat Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen werden. Nach Behördenangaben wurden zu der Demonstration 500 Teilnehmer angemeldet. Auch zwei Gegenveranstaltungen seien den Behörden angezeigt worden.



In Düsseldorf versammelten sich heute mehrere hundert Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen auf den Rheinwiesen sowie am Rathaus. Ein Redner kündigte an, künftig mit Informationsständen in Innenstädten in den - so wörtlich - "Nahkampf" zu gehen. In Bonn versammelten sich etwa 400 Demonstranten ohne Anmeldung - die Veranstalter wurden angezeigt und die Versammlung aufgelöst.

