Die Bundesländer hatten zugesagt, bei steigenden Corona-Zahlen die sogenannte Notbremse konsequent umzusetzen, also Lockerungen wieder rückgängig zu machen. Doch nun scheren einige Länder aus. Ein Überblick.

Baden-Württemberg

Die Landesregierung pocht auf die konsequente Umsetzung der Notbremse, lockerte aber die Regeln für private Zusammenkünfte: Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen sind von diesem Montag an in Gegenden mit Inzidenz über 100 erlaubt.



Viele Städte und Kreise haben beim Land Interesse angemeldet, nach Tübinger Vorbild Modellprojekte durchzuführen - und die Corona-Maßnahmen zu lockern. Dem hat Gesundheitsminister Lucha nun eine Absage erteilt. Man müsse verantwortungsvoll mit der derzeitigen Situation umgehen. Weitere Öffnungen im Rahmen von Modellvorhaben seien angesichts der derzeitigen Zahlen vorerst nicht angebracht, so der Grünen-Politiker.

Bayern

Hier gelten weitgehend die Regeln der Notbremse. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sind Treffen nur mit einer einzigen weiteren Person erlaubt (Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt). Der Einzelhandel muss dann schließen - ausgenommen die Geschäfte des täglichen Bedarfs.



Dazu gehören auch Schuhgeschäfte - das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Diese dürfen dem Urteil zufolge auch in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 öffnen. Sie hätten eine ähnlich große Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung wie Buchhandlungen, Baumärkte und Blumenläden, befand das Gericht. Die Landesregierung will die Auswirkung des Urteils nun prüfen.



In München gelten ab Ostersonntag schärfere Corona-Regeln. Dazu zählt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr. Museen, der Zoo und viele Geschäfte müssen wieder schließen. Auch Kontakte müssen eingeschränkt werden.

Berlin

Die Hauptstadt geht eigene Wege. Von Mittwoch an ist einem Senatsbeschluss zufolge ein negativer Corona-Test Voraussetzung für das Einkaufen. Ausnahmen gelten für Supermärkte, Apotheken oder Drogerien. Über Ostern sind Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Außerdem soll es eine FFP2-Maskenpflicht unter anderem im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel geben.



Das gilt allerdings nur über die Feiertage. Die Kontaktbeschränkungen werden nach Ostern wieder verschärft. Außerdem wird es in Kitas wieder nur eine Notbetreuung geben und nächtliche Ausgangssperren greifen.

Brandenburg

Brandenburg führt über Ostern angesichts deutlich steigender Corona-Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Diese solle vom 1. bis 6. April zwischen 22 und 5 Uhr gelten, heißt es in einem Beschluss des Kabinetts in Potsdam. Hintergrund ist eine regionale Sieben-Tage-Inzidenz von 100 oder mehr an drei Tagen in Folge. Diese Marke wurde bereits in den meisten Landkreisen übertroffen. Im Übrigen gilt die bestehende Notbremse. So darf sich ein Haushalt wieder nur mit einer weiteren Person treffen, Terminshopping ist verboten.

Bremen

Das Terminshopping wird von Montag an wieder ausgesetzt. Auch Museen und botanische Gärten müssen schließen. Sport im Freien ist nur noch alleine, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts erlaubt.



Als Modellprojekt will Bremerhaven nach Ostern einen Zugang zu den Geschäften nach Schnelltests erproben. Drinnen wie draußen dürfen sich über Ostern zwei Hausstände bis höchstens fünf Personen treffen.

Hamburg

Hamburg verhängt wegen der steigenden Inzidenz eine nächtliche Ausgangssperre. Ab Karfreitag sollen die Menschen in der Hansestadt von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr zu Hause bleiben, kündigt der Erste Bürgermeister Tschentscher an. Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Die Beschränkung gilt nach Senatsangaben aber nur, wenn kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.



Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte bleiben geöffnet. Für den übrigen Einzelhandel ist der Verkauf nur nach dem Prinzip "Click & Collect" erlaubt.

Hessen

Auch in Hessen gelten seit Montag verschärfte Corona-Regeln. Beim Einkaufen wird auf "Click & Collect" umgestellt. Buchläden, Garten- oder Baumärkte bleiben offen. Für private Treffen gilt: Zwei Hausstände bis maximal fünf Personen dürfen zusammenkommen.

Mecklenburg-Vorpommern

Der Friseurbesuch ist nur mit negativem Corona-Schnelltest möglich. Zu Ostern dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Nach den Feiertagen werden die Regeln beim Einkaufen verschärft, ein negativer Test wird zur Pflicht. Von dieser Regel ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken.

Niedersachsen

Ab einer Inzidenz von 150 ist eine Ausgangsbeschränkung vorgesehen, wenn die Lage "nach Einschätzung der örtlich zuständigen Behörde von Dauer" ist. In der Region Hannover gilt eine Ausgangssperre. Die Menschen dürfen dann von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr nur mit triftigem Grund ihre Wohnungen verlassen. Liegt die Inzidenz über 100, dürfen die Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person sowie den zugehörigen Kindern bis zu einem Alter von 6 Jahren zusammenkommen.

Nordrhein-Westfalen

Für Ostern hat die Landesregierung die "Notbremse" gelockert. Auch in Regionen mit Inzidenzen über 100 können zwei Haushalte mit maximal fünf Personen zusammenkommen. Mehr als 30 Kreise und kreisfreie Städte mit Inzidenzen, die drei Tage in Folge über 100 lagen, haben sich gegen die Schließung von Läden für den nicht-täglichen Bedarf entschieden. Allerdings muss ein negativer Schnelltest vorgezeigt werden.

Rheinland-Pfalz

Private Treffen mit dem eigenen und einem weiteren Haushalt sind möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. In Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 ist die Außengastronomie mit Schnelltest und Reservierung erlaubt. In Kommunen mit Werten über 100 gilt die Notbremse.

Saarland

Das Land sorgt mit Plänen für angedachte Lockerungen nach Ostern bundesweit für Diskussionen. Bis dahin gelten die üblichen Kontaktbeschränkungen. Der Einzelhandel und Friseure haben unter Auflagen geöffnet, ebenso Zoos und Bibliotheken. Bei Museen, Galerien und Gedenkstätten muss ein Termin gebucht werden.

Sachsen

Die bisher üblichen Kontaktregeln bleiben zunächst bestehen, Kinder unter 15 Jahre werden nicht mitgezählt. Buchläden, Baumärkte, Baumschulen, Gartenmärkte und Blumengeschäfte dürfen mit Auflagen öffnen. Bei einer Inzidenz über 100 an drei Tagen hintereinander folgen Verschärfungen, zum Beispiel wird "Click & Meet" nicht mehr möglich sein.

Sachsen-Anhalt

Für die Feiertage gelten die Kontaktregeln wie bisher. In Landkreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sind Treffen mit bis zu fünf Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, erlaubt. Beträgt die Inzidenz drei Tage lang mehr als 100, ist nur ein Gast erlaubt. In Halle (Saale) wird wegen des hohen Corona-Infektionsgeschehens ab Samstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung eingeführt.

Schleswig-Holstein

Je nach Infektionsgeschehen dürfen sich in Kreisen oder kreisfreien Städten mit Inzidenzen über 100 nur noch ein Haushalt und eine weitere Person treffen. Einkaufen ist abhängig vom Inzidenzwert auf unterschiedliche Art möglich. Die Geschäfte bleiben bei einer kreisweiten Inzidenz von unter 50 unter Auflagen geöffnet.

Thüringen

Trotz hoher Inzidenz sollen an Ostern die strengen Kontaktbeschränkungen kurzzeitig gelockert werden. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag sollen sich zwei Haushalte und maximal fünf Personen nach einem ersten Entwurf treffen dürfen. Tagespflegeinrichtungen sollen öffnen können, wenn in einem Kreis die Inzidenz stabil unter 200 liegt, teilt das Gesundheitsministerium mit.



Ab dem 10. April sollen Zoos, Tierparks und botanischen Gärten unter freiem Himmel bei einer Kontaktnachverfolgung geöffnet werden. Körpernahe Dienstleistungen werden nicht verboten, aber Kunden müssen einen Negativtest vorweisen, wenn sie die Schutzmaske abnehmen müssen.



Der Modellversuch zur Öffnung von Einzelhandel und Museen in Weimar hat nach Angaben der Stadt ohne allzu großen Andrang begonnen.

