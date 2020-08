Corona-Tests für Reiserückkehrer sollen nach den Worten von Gesundheitsminister Spahn in jedem Fall kostenlos bleiben.

Der CDU-Politiker sagte dem ARD-Fernsehen, er könne den Impuls verstehen, Urlauber für die Untersuchung zur Kasse zu bitten. Tests aber, die etwas kosten, versuchten manche Reisende möglicherweise zu vermeiden. Stattdessen sollte man ein Interesse daran haben, dass viele Menschen sich testen ließen. Zugleich verteidigte Spahn erneut die Reisewarnung der Bundesregierung für ganz Spanien mit Ausnahme der Kanaren, betonte aber, dies sei kein Reiseverbot.



Urlaube dorthin könnten seiner Meinung nach wie geplant verbracht oder auch noch angetreten werden - allerdings mit der gebotenen Vorsicht und dem Einhalten der Hygiene-Regeln. Mit der Einstufung Spaniens als Risikogebiet durch das Robert Koch-Institut sind Corona-Tests für von dort heimkehrende Urlauber nicht mehr freiwillig, sondern Pflicht. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben.



Nach der Reisewarnung für Spanien war die Debatte erneut entbrannt, wer die Corona-Tests zahlen soll. So sagte etwa Berlins Regierender Bürgermeister Müller der "Bild am Sonntag", die Betroffenen sollten die Kosten selbst tragen. Denn sie gingen bewusst ein Risiko ein und gefährdeten die Allgemeinheit. Nach Informationen des Deutschen Reiseverbands halten sich derzeit allein auf den Balearen rund 30.000 deutsche Pauschalreisende auf, die meisten von ihnen auf Mallorca.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: [Die aktuellen Regelungen in Deutschland|https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-die-aktuellen-reiseregelungen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1162220] (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 14.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 11.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: [Die aktuellen Regelungen in Deutschland|https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-die-aktuellen-reiseregelungen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1162220] (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 14.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 11.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.