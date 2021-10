Nach der Lockerung der Maskenpflicht an Schulen in zwei weiteren Bundesländern dauert die Diskussion über diesen Schritt an.

Der Städte- und Gemeindebund hat vor einer vorschnellen Aufhebung der Maskenpflicht gewarnt. Schüler seien eine besonders gefährdete Gruppe, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie könnten zum großen Teil noch nicht geimpft werden und müssten auf engem Raum zusammensitzen. Ähnlich hatten sich bereits Virologen geäußert.



Bundesbildungsministerin Karliczek hingegen zeigte Verständnis. Allerdings müsse dann eventuell vermehrt getestet werden, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Maske, sagte im Deutschlandfunk, die Kinder hätten lange genug gelitten. Ein normaler Unterricht ohne Beschränkung sei jetzt aus infektiologischer Sicht sinnvoll, zumal Kinder nur selten schwer erkrankten.



Nach dem Saarland lockern heute auch Bayern und Berlin die Maskenpflicht an Schulen. Baden-Württemberg und Sachsen erwägen ähnliche Schritte.

