In der Dortmunder Innenstadt haben sich Gegner der Corona-Beschränkungen versammelt.

Die Polizei sprach von rund 1.500 Teilnehmern. Sie rief die Demonstranten auf, die Abstandsregeln einzuhalten und kündigte an, konsequent gegen gesundheitsgefährdendes Verhalten einzuschreiten. Die meisten Teilnehmer trugen nach Korrespondentenberichten keinen Mund-Nasen-Schutz.



Gestern waren in Stuttgart einige Hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Berlin hatten am vergangenen Wochenende Tausende protestiert und Kritik ausgelöst, weil die meisten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen.