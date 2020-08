In Dortmund haben knapp 2.800 Menschen gegen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie protestiert.

Die Kundgebung in der Innenstadt verlief nach Polizeiangaben zunächst friedlich. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen keine Mund-Nase-Schutzmasken, folgten nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur aber Appellen der Polizei, die Abstandsregeln einzuhalten.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet bezeichnete die Demonstrationen als legitim, solange die Corona-Hygieneregeln eingehalten würden. Gestern waren in Stuttgart einige Hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Berlin hatten am vergangenen Wochenende Tausende protestiert und Kritik ausgelöst, weil die meisten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 06.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand 08.08)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 09.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.