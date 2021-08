Als Lehre aus der Pandemie hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer ein interdisziplinär zusammengesetztes Expertenteam gefordert.

Dieses solle Bund und Länder beraten, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Zugleich sprach sich Dreyer für eine engere Verzahnung der Corona-Krisenstäbe aus. Mit Blick auf die Entwicklung von Impfstoffen erklärte sie, Deutschland müsse sich anders aufstellen, was die Umsetzung der Forschung in eigene Produktion betreffe. Der schnelle Durchbruch des Mainzer Unternehmens Biontech habe gezeigt, wie es gehen könne.

