Angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie in Afrika fordert Bundesentwicklungsminister Müller mehr Engagement für den Kontinent.

Eine Verzehnfachung der bisherigen Anstrengungen sei erforderlich, um möglichst viele Menschen schnell zu impfen, sagte der CSU-Politiker der "Funke Mediengruppe". Gebraucht werde eine eigenständige Impfstoffproduktion in Afrika. Das wäre eine Initialzündung im Kampf gegen Covid-19 und würde auch einen Technologieschub auslösen, der bei Impfungen gegen Polio oder künftig auch Malaria helfe. Auch Bundeskanzlerin Merkel rief zur stärkeren Unterstützung auf. Wenn in Deutschland mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft seien und in Afrika nur zwei Prozent, dann sei das eine dramatische Ungerechtigkeit, die man schnell überwinden müsse, betonte die Kanzlerin. Sie äußerte sich nach einer Konferenz mit mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder, bei der es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ging.

