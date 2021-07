Die Zahl der weltweiten Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, ist auf nahezu vier Millionen gestiegen.

WHO-Generaldirektor Tedros erklärte in New York, dieser tragische Meilenstein werde vermutlich noch von einer weitaus höheren Dunkelziffer übertroffen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt zudem vor einer vorzeitigen Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Ihr Notfalldirektor Ryan forderte die Länder dazu auf, Auflagen mit Bedacht zu lockern, um nicht das Erreichte zu verspielen.



In Großbritannien will Premierminister Johnson am 19. Juli fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufheben, obwohl die Zahl der Neuinfektionen als auch jene der Todesfälle und der Krankenhauseinweisungen in Verbindung mit dem Virus jeweils um mehr als 40 Prozent gegenüber der Vorwoche gestiegen sind.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.