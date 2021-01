In Frankreich hat die Polizei beim Auflösen einer illegalen Massen-Party fünf Personen festgenommen.

Nach Angaben von Innenminister Darmanin, wurden zudem gegen mehr als 1.200 Teilnehmende Bußgelder verhängt. Derzeit liefen noch Ermittlungen, wer für die Organisation verantwortlich war. Trotz Corona-Auflagen hatten sich rund 2.500 Menschen aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland in einem Ort in der Nähe von Rennes in der Bretagne versammelt. Als Polizisten die Party am Silvesterabend beenden wollten, wurde sie angegriffen. Drei Beamte wurden durch Steine und Flaschen verletzt. Bis die Party schließlich aufgelöst werden konnte, vergingen rund anderthalb Tage.



Auch in Spanien dauerte es bis heute, bevor die Polizei eine Massen-Feier beendete. In einer Kleinstadt nordwestlich von Barcelona hatten zeitweise bis zu 1.000 Personen trotz nächtlicher Ausgangssperre an einer Silvesterparty in einer leerstehenden Lagerhalle teilgenommen. Nach Angaben der Polizei drohen den drei bereits festgenommenen Organisatoren Strafen bis zu 600.000 Euro. Die Partygäste müssen demnach mit Bußgeldern von mindestens 3.000 Euro rechnen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.