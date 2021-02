Wegen der Folgen der Corona-Pandemie plant bis zu jeder zehnte ausbildungsberechtigte Betrieb einer Studie zufolge, sein Angebot an Lehrstellen einzuschränken.

Der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Fitzenberger, sagte im Deutschlandfunk, dies hänge zum einen von der Branche und zum anderen von der Größe der Betriebe ab. Bei Unternehmen, die besonders von der Pandemie betroffen seien, liege der Anteil noch höher. Als Beispiel nannte er das Gastgewerbe. In der Studie nennen die Unternehmen vor allem die unsicheren Geschäftserwartungen. Finanzielle Gründe führen 71 Prozent der Betriebe an. Weitere 33 Prozent geben an, dass die Rekrutierung von Auszubildenden derzeit schwierig sei, weil krisenbedingt keine Ausbildungsmessen oder Praktika durchgeführt werden könnten.

