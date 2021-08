In Dutzenden französischen Städten werden am vierten Wochenende in Folge Proteste gegen die Verschärfung der Corona-Regeln erwartet.

In der Kritik steht eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal und eine Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses. Darunter wird in Frankreich der Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Genesung oder eine vollständige Impfung bezeichnet. Die Vorlage des digitalen Gesundheitspasses wird bereits im Kino oder bei Großveranstaltungen verlangt. Ab Montag ist er auch zum Besuch von Restaurants oder Bars und bei Reisen per Flugzeug oder Fernzug erforderlich. In Frankreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen.

