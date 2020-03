UNO-Generalsekretär Guterres hat sich unzufrieden mit dem weltweiten Vorgehen bei der Bekämpfung des Coronavirus geäußert.

Die internationale Gemeinschaft bewege sich zwar in die richtige Richtung, müsste aber schneller sein und mehr tun, um das Virus zu besiegen, sagte Guterres in New York bei der Vorstellung eines UNO-Plans zur Corona-Krise. So gebe es noch immer kein gemeinsames Vorgehen unter Führung der Weltgesundheitsorganisation. Guterres forderte zudem erhebliche finanzielle Unterstützung für die ärmeren Staaten. Außerdem müssten Impfstoffe und Behandlungsmethoden dann allen Menschen in gleicher Weise zur Verfügung gestellt werden, betonte Guterres.