Eine illegale Rave-Party in der Bretagne ist nach rund anderthalb Tagen beendet worden.

Trotz der corona-bedingten Auflagen hatten rund 2.500 Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland in einem kleinen Ort in der Nähe von Rennes gefeiert. Als die Polizei die Party am Silvesterabend beenden wollte, wurde sie angegriffen und vertrieben. Zunächst ließ man die Feiernden gewähren. Wie Frankreichs Innenminister Darmanin mitteilte, wurden mehr als 1.200 gebührenpflichtigen Verwarnungen erteilt.



In Spanien löste die Polizei die Polizei eine Massenfeier nach 36 Stunden auf. In einer Kleinstadt nordwestlich von Barcelona hatten nach Anwohnerangaben zeitweise bis zu 1.000 Personen trotz nächtlicher Corona-Ausgangssperre an einer Party teilgenommen, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtet. Den Veranstaltern drohen Bußgelder von bis zu 600.000 Euro.

