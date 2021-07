Die Olympischen Spiele in Tokio finden ganz ohne Zuschauer statt. Das teilte die japanische Olympiaministerin Marukawa mit. Zuvor hatte sich IOC-Präsident Bach unter anderem mit Vertretern der japanischen Regierung und der Stadtverwaltung Tokios beraten. Marukawa stellte klar, dass zur Eindämmung des Coronavirus auch kein heimisches Publikum zugelassen werde.

Zuschauer aus dem Ausland waren schon vor einiger Zeit ausgeschlossen worden. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Hörmann, äußerte Verständnis für den Ausschluss der Zuschauer. Diese schmerzvolle Entscheidung sei in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen wohl alternativlos, erklärte Hörmann. Die Sicherheit der Athleten und der japanischen Bevölkerung stehe an erster Stelle. Insgesamt entsendet der DOSB rund 430 Athletinnen und Athleten zu den Sommerspielen, die am 23. Juli beginnen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.