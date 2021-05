Nach monatelanger Pause bereiten sich die deutschen Kinos auf eine Wiedereröffnung vor.

Mehrere Verbände appellierten in einer gemeinsamen Erklärung an die Länder, ihnen einen Neustart zum 1. Juli zu ermöglichen. Nur wenn alle Kinos bundesweit die Chance hätten, gemeinsam zu öffnen, könnten Verleiher neue Filme starten und den Filmtheatern damit ihre wirtschaftliche Grundlage zurückbringen.



Bundesweit sind die Filmtheater wegen der Pandemie seit mehr als einem halben Jahr geschlossen. In Berlin öffnen nun die ersten Freiluftkinos unter Auflagen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.