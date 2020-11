Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben sich mit Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn auf eine Präzisierung der gesetzlichen Grundlage für die Corona-Maßnahmen verständigt.

Das teilte SPD-Fraktionschef Mützenich mit. Demnach soll es einen neuen Paragraphen im Infektionsschutzgesetz geben. Über die Änderung soll der Bundestag am Freitag in erster Lesung beraten.



In dem Paragraphen werden nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters unter anderem Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum, die Anordnung eines Abstandsgebots und die Maskenpflicht als notwendige Schutzmaßnahmen genannt. Außerdem gehe es darin um die Einschränkung des Betriebs von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die Beschränkung von Übernachtungsangeboten sowie des Gastronomiebetriebs und um ein Verbot des Alkoholausschanks zu bestimmten Zeiten. Des weiteren würden Schwellenwerte bei Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen genannt, die als Messlatte zur Einschätzung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen dienen sollten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.