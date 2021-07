Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat sich dafür ausgesprochen, Entscheidungen über künftige Corona-Beschränkungen nicht nur an der Sieben-Tage-Inzidenz auszurichten.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man brauche eine neue Formel, die berücksichtige, dass es mittlerweile sehr viele geimpfte Menschen gebe. Dies betreffe besonders die Älteren, die in den vergangenen Corona-Wellen vor allem die Krankenhäuser beschäftigt hätten. Neben der Situation in den Kliniken sollten nach den Worten Laumanns auch regionale Faktoren eine Rolle spielen, da gerade in Flächenländern die Lage nicht überall gleich sei.



Der Minister erklärte, für das weitere Vorgehen sei eine deutschlandeinheitliche Lösung nötig. Derzeit gebe es eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Bund und Ländern. Er hoffe, dass Mitte August eine Entscheidung falle.



Bereits gestern hatte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder erklärt, bei der Entscheidung über künftige Corona-Beschränkungen müssten neben der Inzidenz auch die erfolgten Impfungen und die Krankenhauszahlen zugrunde gelegt werden.

