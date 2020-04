Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, warnt vor einer Erosion des Rechtsstaats.

Wenn sich die vielen Einschränkungen des Alltags und der Grundrechte über längere Zeit hinzögen, sei die Freiheit in Gefahr, sagte der Jurist der "Süddeutschen Zeitung". Politik und Verwaltung müssten immer wieder prüfen, ob es weniger einschneidende Maßnahmen gebe. Auch müssten Gerichte die Entscheidungen der Politik überprüfen können. Zudem kritisierte Papier die Empfehlungen von Medizinischen Fachgesellschaften, falls in der Corona-Krise nicht mehr ausreichend intensivmedizinische Ressourcen für alle Patienten zur Verfügung stehen. Auf Intensivstationen dürften nicht jüngere, gesündere Patienten bevorzugt werden.



Richtig sei allerdings, so Papier, wenn Ärzte in solchen Notsituationen fragten, ob eine realistische Erfolgsaussicht einer Intensivtherapie bestehe..