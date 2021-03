In Brasilien sind binnen eines Tages erstmals mehr als 2.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden.

Insgesamt starben dort seit Beginn der Pandemie mehr als 270.000 Menschen an oder mit dem Virus, das ist weltweit die zweithöchste Zahl nach den USA. Gestern lag die Zahl der Toten bei 2.286. Der bisherige Tages-Höchstwert war erst am Dienstag mit 1.954 Toten vermeldet worden.



Weniger als fünf Prozent der Brasilianer sind bislang gegen das Virus geimpft. Präsident Bolsonaro unterzeichnete gestern ein Gesetz, das den Erwerb von Corona-Impfstoffen erleichtern soll. Der frühere Präsident Lula da Silva warf Bolsonaro vor, in der Pandemie versagt zu haben. Er nannte dessen Entscheidungen "schwachsinnig". Bolsonaro hat die Gefahr durch das Virus stets heruntergespielt.

