Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Nachmittag eine Zwischenbilanz der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ziehen.

In der Telefonkonferenz soll die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden. Unter anderem geht es um die Frage, ob die seit zehn Tagen geltenden Kontaktbeschränkungen bundesweit verlängert werden. Diese waren bislang auf zwei Wochen befristet.



In den Beratungen soll es zudem darum gehen, inwieweit eine Smartphone-App eingesetzt werden könnte, um die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Dagegen gibt es Kritik aus Datenschutzgründen.



Merkel wird die Telefonkonferenz erneut von ihrer Wohnung aus leiten. Sie hatte sich am 22. März in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie Kontakt zu einem infizierten Arzt hatte. Merkel wurde seitdem dreimal getestet. Das Ergebnis war jedesmal negativ.