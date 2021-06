Bundeskanzlerin Merkel sieht die Delta-Variante des Coronavirus mit Sorge. Die CDU-Politikerin sagte nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer, die Ausbreitung der zuerst in Indien nachgewiesenen Mutation in Deutschland werde sich wohl nicht verhindern lassen.

Entscheidend sei aber, wann und unter welchen Bedingungen. Man befinde sich hier im Grunde in einem Wettlauf mit dem Impfen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, man nehme die Delta-Variante sehr ernst.



Zuvor hatte auch die Weltgesundheitsorganisation vor der Ausbreitung der Mutation gewarnt und darauf hingewiesen, dass möglicherweise nicht alle Impfstoffe dagegen wirksam seien. In Deutschland liegt der Anteil laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 2,5 Prozent. In Großbritannien hat die Delta-Mutante inzwischen die anderen Varianten verdrängt.

