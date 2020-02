Aus Furcht vor Coronavirus-Infektionen hat Österreich den Zugverkehr mit Italien komplett eingestellt.

Die staatliche österreichische Eisenbahngesellschaft ÖBB teilte am Abend mit, alle Zugverbindungen mit dem Nachbarland seien ausgesetzt worden. Hintergrund sei, dass bei zwei aus Italien kommenden Bahn-Passagieren der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehe.



Der Zug war zuvor an der Brenner-Grenze angehalten worden. Die italienische Staatsbahn (FS) hatte die ÖBB darüber informiert, dass sich zwei Personen mit Fiebersymptomen an Bord befinden, erläuterte das österreichische Innenministerium. Wie konkret der Verdacht der Erkrankung der Fahrgäste war, ist bisher unklar.



Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden zwei Eurocity-Züge, die von Italien nach München unterwegs waren, am Brenner gestoppt. Sie stünden nun auf der italienischen Seite an der Grenze.