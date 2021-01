Österreich verlängert den landesweiten Lockdown um eine weitere Woche.

Das teilte Gesundheitsminister Anschober am Nachmittag in Wien mit. Danach bleiben der Handel, viele Dienstleister und die Gastronomie bis zum 24. Januar geschlossen. Auch die Einreisebeschränkungen aus weltweit fast allen Staaten bleiben in Kraft. - Ursprünglich war geplant, dass alle, die sich einem Corona-Test unterziehen, ab 18. Januar in die ab dann wieder geöffneten Geschäfte können. Für alle ohne Test sollte ein verlängerter Lockdown bis zum 24. Januar gelten. Diese Regelung hatte die Opposition in Österreich abgelehnt.

