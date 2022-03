In die Ressource Wasser muss deutlich mehr investiert werden. (Deutschlandradio / Anke Schaefer)

Zwar habe die Weltpolitik die Bedeutung von Wasser erkannt, heißt es im aktuellen Weltwasserbericht, den die Unesco im Auftrag der Vereinten Nationen erstellt hat. Daraus würden aber nicht genug Konsequenzen gezogen. So werde etwa zu wenig in wasserwirtschaftliche Infrastruktur investiert, Wasser werde verschwendet und verschmutzt. Die Folgen dieser Politik macht dem Bericht zufolge auch die Corona-Pandemie deutlich. Diese treffe weltweit die Menschen am härtesten, die in Siedlungen oder Slums lebten, so der UNO-Bericht.

