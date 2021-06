Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist nach Kritik an seinem Vorstoß für ein härteres Regime bei Pandemien zurückgerudert.

Der Grünen-Politiker hatte sich dafür ausgesprochen, Freiheitsrechte der Bürger möglicherweise noch drastischer einzuschränken. In einem Interview mit "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" sagte er, wenn man frühzeitige Maßnahmen gegen eine Pandemie ergreifen könne, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern seien, dann könne man eine Pandemie schnell in die Knie zwingen.



Dies stieß auf Widerspruch von Vertretern von CDU, SPD, FDP und AfD im Bundestag. So meinte FDP-Chef Lindner, Eingriffe in Grundrechte müssten verhältnismäßig sein. Kretschmann teilt nun mit, er bedaure, dass seine Äußerungen in einem Interview zu Missverständnissen geführt hätten. Er werde den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nie in Frage stellen.

