Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hat sich einem Medienbericht zufolge dafür ausgesprochen, weiterhin die Inzidenz als Leitindikator für die Entwicklung der Corona-Pandemie heranzuziehen.

Damit widerspricht er einer Mehrheit der Bundesländer, wie die "Bild"-Zeitung meldet. Wieler präsentierte demnach am Montag auf einer Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Braun und den Chefs der Staatskanzleien ein Papier, in dem er dafür plädierte, an der Niedrig-Inzidenz-Strategie festzuhalten. Die Ländervertreter waren dem Bericht zufolge damit überwiegend nicht einverstanden. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hatte vor einigen Wochen erklärt, dass der Inzidenzwert an Aussagekraft verliere. Die Begründung dafür lautet, dass die gefährdeten Gruppen geimpft seien und es deshalb weniger Krankenhauseinweisungen gebe.



Kanzleramtschef Braun erklärte die Frage laut dem Bericht zur Richtungsentscheidung.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.