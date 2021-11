Das Robert Koch-Institut stuft das Risiko für die Gesundheit von unvollständig oder nicht geimpften Menschen in der Corona-Pandemie jetzt als sehr hoch ein.

Die Bewertung wurde verschärft, wie aus dem Wochenbericht des RKI vom Abend hervorgeht. Weiter hieß es, für vollständig Geimpfte werde die Gefährdung als moderat, aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen ansteigend eingeschätzt.



Noch vor einer Woche war das Risiko im Bericht für Ungeimpfte als hoch und das Risiko für Geimpfte als moderat beschrieben worden. Die aktuelle Entwicklung der Lage sei sehr besorgniserregend, warnte das Robert Koch-Institut. - Mit Blick auf die vierte Pandemie-Welle erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn im ARD-Fernsehen, ob auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachten in kleinem Kreis gefeiert werde, entscheide sich in den nächsten Wochen. Für Geimpfte und Genesene werde es jedoch keinerlei Einschränkungen geben. Es sei durch die Impfungen jetzt viel mehr Alltag möglich als sonst bei diesen Inzidenzen, sagte der CDU-Politiker.



Zum künftigen Corona-Kurs wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute in Lindau gemeinsame Beschlüsse verkünden.

