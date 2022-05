Abschiebungen aus den USA

Der Grenzzaun zwischen dem US-Bundesstaat Arizona und dem mexikanischen Sonora (Archivbild) (imago stock&people)

Ein Richter aus dem Bundesstaat Louisiana ordnete an, dass die Vorgabe, die nach den Plänen von Präsident Biden bald auslaufen sollte, in Kraft bleibt. Das Justizministerium kündigte daraufhin an, die Entscheidung anzufechten. Es sei angesichts der aktuellen Corona-Lage nicht mehr gerechtfertigt, die Beschränkung aufrechtzuerhalten. Die Regelung ermöglicht es den Behörden, die meisten illegal ins Land gelangten Migranten unter Verweis auf pandemiebedingte Gesundheitsrisiken rasch wieder abzuschieben.

Die Vorgabe war zu Beginn der Pandemie unter dem damaligen Präsidenten Trump in Kraft gesetzt worden. Kritiker warfen ihm vor, Covid-19 nur als Vorwand für pauschale Rückführungen ohne ausreichende Prüfung und Gerichtsanhörung genutzt zu haben.

