Bundesgesundheitsminister Spahn befürchtet eine Verdoppelung der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen noch in diesem Monat.

Wenn es über einen längeren Zeitraum täglich 20.000 Neu-Infizierte gebe und davon zwei Prozent jeweils zwei Wochen lang auf Intensivstationen behandelt werden müssten, werde ihre Zahl wahrscheinlich auf mehr als 6.000 gleichzeitig steigen, sagte Spahn der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Damit könnten Ärzte und Pflegekräfte umgehen, aber nur unter sehr großem Stress. Deshalb müssten alle Kräfte in den Krankenhäusern zusammengezogen werden, und es müssten wieder Operationen verschoben werden, betonte der CDU-Politiker.



Bundeskanzlerin Merkel äußerte die Erwartung, dass die Corona-Krise Deutschland noch den ganzen Winter beschäftigen werde. Auch sei davon auszugehen, dass die zweite Welle härter ausfallen werde als die erste, erklärte sie in Berlin. Deshalb müssten die Corona-Schutzmaßnahmen weiter gelten.



Nordrhein-Westfalen kündigte an, dass die Weihnachtsferien wegen Corona in diesem Jahr zwei Tage früher beginnen.

