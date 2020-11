Bundesgesundheitsminister Spahn hat an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, die Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Am Ende komme es auf jeden einzelnen an, sagte Spahn. Jeder könne einen Unterschied machen. Corona sei für die Bürger und für den Staat eine Herausforderung. Man befinde sich jetzt in einer entscheidenden Phase. Die Zahl der Infizierten steige exponentiell. Auch die Zahl derjenigen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung beatmet werden müssten, steige zu stark, betonte Spahn. Mit Blick auf die seit gestern geltenden verschärften Schutzmaßnahmen sprach der CDU-Politiker von einem schwierigen November. Aber auch danach müssten alle weiterhin vorsichtig sein.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.