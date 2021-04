SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat den CDU-Vorsitzenden Laschet für dessen Corona-Politik kritisiert.

Laschet habe als Ministerpräsident trotz hoher Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen nicht alle vereinbarten Regelungen eingehalten, erklärte Scholz in Berlin. Wenn man die aktuell gültigen Bund-Länder-Beschlüsse konsequent umsetzen würde, hätte man noch viele Mittel im Kampf gegen das Coronavirus zur Hand. Dazu gehörten neben der Rücknahme einzelner Öffnungsschritte auch Ausgangsbeschränkungen. Zudem könne die Teststrategie in Unternehmen und Schulen ausgebaut werden.



Laschet hatte vorgeschlagen, wegen der dritten Corona-Welle einen erneuten umfangreichen Lockdown zu beschließen. Damit solle die Zeit überbrückt werden, bis viele Menschen geimpft seien.

