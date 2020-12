Städte und Gemeinden zeigen Verständnis für die von Bund und Ländern beschlossenen härteren Corona-Maßnahmen.

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", der harte Lockdown sei schmerzhaft, aber die Städte unterstützten ihn. Deutschland müsse die Pandemie wieder in den Griff bekommen, bevor das Infektionsgeschehen aus dem Ruder laufe. Jung appellierte an die Bevölkerung, sich an die neuen Regeln zu halten: Die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und rund um den Jahreswechsel fielen schwer und das abrupte Ende der Weihnachtseinkäufe sei bitter. Solche Maßnahmen seien aber wirksam, wie die Erfahrungen aus dem Frühjahr zeigten.



Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, äußerte sich ähnlich. Die derzeitige Situation sei sehr kritisch und man habe keine Zeit mehr zu verlieren, sagte er der "Rheinischen Post". Für den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen brauche man auch die Mitwirkung der Menschen. Die eigentliche Bewährungsprobe in der Pandemie komme an den Weihnachtstagen. Alle wüssten, dass Polizei und Ordnungsamt nicht hinter die Wohnungstür schauen könnten und wollten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 13.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 09.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 10.12.)

+ Wie ist die Lage in den Alten- und Pflegeheimen? (Stand: 13.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.