Die gestiegenen Corona-Infektionszahlen haben auf Bundes - und Länderebene die Debatte über Konsequenzen weiter angefacht. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte die Umsetzung geltender Beschlüsse im Rahmen der sogenannten "Notbremse" in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 100. Der Augsburger Allgemeinen sagte der CSU-Vorsitzende, einige Länder hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden.

Ähnlich argumentierte Sachsens Regierungschef Kretschmer: Der CDU-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, die Regelungen seien vereinbart und angesichts der steigenden Infektionszahlen anzuwenden.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann stellte für Anfang kommender Woche Bund-Länder-Gespräche im kleineren Kreis über einen sogenannten "harten Lockdown" in Aussicht. Der Fraktionschef der Partei "Die Linke", Bartsch, riet davon ab, die für den 12. April angesetzte Runde von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten vorzuziehen. Er sagte, eine erneute Bund-Länder-Konferenz klinge für viele Menschen inzwischen wie eine Bedrohung.



Zuvor hatten Bundesgesundheitsminister Spahn und Kanzleramtschef Braun angeregt, das öffentliche Leben für zwei Wochen herunterzufahren und Ausgangsbeschränkungen in Erwägung zu ziehen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, forderte Spahn in der Rheinischen Post auf, keine Spekulationen über einen neuen Lockdown zu verbreiten, sondern konkrete Vorschläge zu machen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.