Auch nach der Corona-Pandemie sollen die Gesundheitsämter in Deutschland weiter ausgebaut werden. Es gehe insbesondere um die Frage, wie sich die Gesundheitsämter personell, aber auch in der IT-Ausstattung stärken ließen, erklärte die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci im ZDF.

Nach Beratungen von Bund und Ländern wollen Bundesgesundheitsminister Spahn und Kalayci die detaillierten Pläne dafür heute Mittag in Berlin vorstellen. Die Bundesregierung hatte Anfang Juni in ihrem Konjunkturpaket einen "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" beschlossen. Innerhalb der nächsten vier Jahre will der Bund demnach vier Milliarden Euro in den Öffentlichen Gesundheitsdienst investieren.



Die bundesweit 375 Gesundheitsämter spielen in der Corona-Krise eine zentrale Rolle - etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne. Am kommenden Dienstag sind Beratungen von Vertretern der Ämter mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.

Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten könnte verkürzt werden

Auf europäischer Ebene wird eine verkürzte Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten erwogen. Die Gesundheitsminister der Mitgliedsstaaten verständigten sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn auf "mindestens zehn" statt der bisher üblichen 14 Tage.



Er könne sich gut vorstellen, dass Deutschland nach einer Abstimmung unter den Bundesländern diese zehntägige Frist übernehme, erklärte Spahn. Debattiert werden müsse zudem noch, ob man die Zeit mit einem negativen Test noch weiter auf dann nur noch fünf Tage verkürzen könne, fügte Spahn hinzu.



Für diese Variante gab es zuletzt aus mehreren im Bundestag vertretenen Parteien Zuspruch. Ausgangspunkt der Debatte waren Äußerungen des Berliner Virologen Drosten zum Thema Isolierzeit bei sogenannten Clustern.

