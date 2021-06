Intensivmediziner gehen davon aus, dass sich auch in Deutschland die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Variante des Coronavirus durchsetzen wird.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, sagte der "Rheinischen Post", der große Unsicherheitsfaktor sei die neue Mutation B.1.617.2, die noch ansteckender sein solle als die derzeit dominierende Variante. Marx betonte, sie werde sich schrittweise in den kommenden Wochen durchsetzen. Wenn die Menschen unvorsichtig würden, könnten die Infektionszahlen nach oben schnellen.



In Großbritannien soll laut der Zeitung "Telegraph" die Impfkampagne wegen der Ausbreitung der Delta-Variante beschleunigt werden. Die Mutation hat dort inzwischen die zuerst in England nachgewiesene Alpha-Variante verdrängt. Die Infektionszahlen stiegen zuletzt wieder an.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.