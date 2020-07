Der Grünen-Vorsitzende Habeck schlägt eine "heimische Produktionsreserve" für wichtige Güter vor.

Eine solche könne helfen, um für künftige Pandemien und andere Krisen besser gerüstet zu sein, sagte Habeck während einer Reise durch Deutschland. Seiner Ansicht nach sollte der Staat Unternehmen dafür bezahlen, dass sie im Notfall sofort die Produktion hochfahren können - etwa für medizinische Schutzausrüstung, Antibiotika, Impfstoffe oder auch bestimmte Lebensmittel. Zudem sei es sinnvoll, eine Vorsorge-Strategie nicht nur national anzugehen, sondern auch in ein europäisches Konzept einzubinden.



Als Beispiel führte Habeck Gesichtsmasken an. Diese würden im Normalfall aus Asien geliefert, weil die Herstellung dort günstiger sei und die heimische Produktion für den Markt außerhalb von Krisenzeiten nicht erforderlich sei. Dennoch könne der Staat Firmen dafür bezahlen, damit diese bei Bedarf jederzeit in der Lage seien, zügig eine große Zahl zu produzieren.