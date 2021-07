Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, befürwortet Corona-Pflichtimpfungen für Soldatinnen und Soldaten.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, weil Covid-19 noch lange dauern werde, sei sie für eine Aufnahme der Immunisierung in den Katalog der sogenannten "duldungspflichtigen Impfungen". Das Verteidigungsministerium prüft dem Bericht zufolge, ob und wann das geschehen könnte. Schon heute sind Soldaten nach dem Gesetz zu bestimmten Impfungen verpflichtet, etwa gegen Influenza. Ein Impfschutz gegen Covid-19 ist bislang nur vorgeschrieben, wenn sie in den Einsatz gehen.



Zuletzt war in Deutschland über eine Impfpflicht für einige Berufsgruppen diskutiert worden, etwa für Pflegekräfte. Bundeskanzlerin Merkel lehnte solche Pläne ab und erklärte, man wolle nicht den Weg gehen wie etwa in Frankreich. Dort wird - so wie in Italien und Griechenland - eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.