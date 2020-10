In Berlin sind weitere Alltagsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen worden.

Wie der Senat der Hauptstadt mitteilte, müssen die meisten Geschäfte sowie alle Restaurants und Bars künftig von 23 Uhr bis 6 Uhr schließen. Zudem dürfen sich in dieser Zeit nur noch fünf Personen zusammen im Freien versammeln. Des Weiteren gelten bald neue Einschränkungen für private Feiern in geschlossenen Räumen. Künftig dürfen daran nur noch maximal 10 statt bisher 25 Personen teilnehmen. Die Maßnahmen wurden nach Bekanntwerden der neuen Daten aus dem Online-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung beschlossen. Demnach liegen sowohl die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Tagen als auch die Reproduktionszahl über den als kritisch definierten Grenzwerten.



Das Berliner Ampelsystem bewertet die Infektionslage von Grün - niedriges Risiko - über Gelb und Orange bis Rot - sehr hohes Risiko. Für jede Stufe sollen konkrete Maßnahmen gelten. Kriterien sind dabei die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen sowie der Wert der Reproduktionszahl R. Dieser ergibt sich aus der Zahl an Menschen, die ein Infizierter ansteckt. Als dritte Ampel gilt die Auslastung der Intensivbetten in Krankenhäusern.

