Die weltweite Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus liegt inzwischen bei 8.100 und hat damit die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen.

Durch das neue Virus sind bisher 170 Menschen ums Leben gekommen. - Bundesbürger in der besonders betroffenen Stadt Wuhan sollen am Samstag ausgeflogen werden. Inzwischen wurde in Bayern ein fünfter Infektionsfall registriert. Gleichwohl meldeten die italienischen Behörden am späten Abend erstmals zwei Coronavirus-Fälle chinesischer Touristen in Rom.