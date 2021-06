Weltweit sind nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP inzwischen mehr als drei Milliarden Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden.

Der am weitesten verbreitete Impfstoff ist demnach das Vakzin von Astrazeneca. Es werde in 80 Prozent aller Länder verabreicht, heißt es. Danach folgten Biontech/Pfizer mit 47 Prozent sowie Sinopharm und Moderna mit jeweils 22 Prozent. Die AFP hat nach eigenen Angaben alle bis zum Vormittag vorliegenden Angaben offizieller Stellen in den verschiedenen Ländern ausgewertet. Die Europäische Union verimpfte demzufolge insgesamt 357 Millionen Dosen an rund 50 Prozent ihrer Bevölkerung. Etwa 32 Prozent seien komplett geimpft. Die weltweite Impfkampagne werde noch von starker Ungleichheit bestimmt, heißt es weiter. Länder mit hohen Einkommen hätten im Schnitt 79 Dosen auf 100 Einwohner verimpft, Länder mit schwachen indes nur eine auf 100 Einwohner. Fünf Staaten haben laut AFP noch gar kein Impfprogramm: Tansania, Burundi und Eritrea sowie Haiti und Nordkorea.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 29.06.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 29.06.)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 24.06.)



+ Vakzine: Nebenwirkungen der Impfstoffe (Stand 23.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



+ Kinder: Wie sinnvoll sind Covid-Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.