Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation, Ryan, warnt vor der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus innerhalb der Familien.

In weiten Teilen der Welt fänden die meisten Ansteckungen wegen der Ausgangsbeschränkungen jetzt im Wohnumfeld statt, in der Familie, sagte Ryan in Genf. Deshalb müssten alle zuhause ihre Gesundheit strikt überwachen. Verdachtsfälle müssten schnell erkannt und von den anderen Familienmitgliedern getrennt werden. Bestätigte Fälle müssten isoliert werden. Jedes Land müsse für sich einen praktikablen Weg für solche Maßnahmen finden, meinte der WHO-Vertreter.