Die EU-Mitgliedsstaaten haben grünes Licht für ein einheitliches Ampel-System zur farblichen Kennzeichnung von Corona-Risikogebieten gegeben.

Auf diese Weise solle künftig ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen verhindert werden, erklärten die Europaminister mehrheitlich.

Was ist geplant?

Je nach Infektionsrate werden den Plänen zufolge einzelne Regionen als grüne, gelbe oder rote Zonen eingestuft.



Grün heißt, dass die durchschnittliche Anzahl an Neuinfektionen in einer Region in den vergangenen 14 Tagen unter 25 pro 100.000 Einwohnern und die Rate der positiven Tests unter vier Prozent liegt. In diesem Fall soll es keinerlei Reisebeschränkungen geben.



Orange bedeutet, dass die Neuinfektionsrate bei weniger als 50 Fällen liegt, eine Region aber vier oder mehr Prozent an positiven Tests aufweist, oder die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern zwischen 25 und 150 liegt bei einer gleichzeitig weniger als vierprozentigen Quote an positiven Tests.



Rot schließlich bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 50 übersteigt und mehr als vier Prozent der durchgeführten Tests positiv sind, oder dass die Neuinfektionsrate bei mehr als 150 Fällen liegt.

Wöchentliche Aktualisierung

Die Mitgliedstaaten sollen ihre Daten wöchentlich an die EU-Behörde zur Krankheitsbekämpfung, ECDC, melden. Diese aktualisiert eine Ampelkarte, anhand derer sich Bürger informieren können. Neben den EU-Staaten sollen unter anderem auch Corona-Daten aus Island und Norwegen erfasst werden. Die Ampel-Karte soll innerhalb der kommenden Tage online gehen (Stand 13.10.2020).

Was passiert bei Überschreitung der Grenzwerte?

Wie genau die Mitgliedstaaten mit der Klassifizierung umgehen, ist offen. Nur bei grünen Gebieten soll es keinerlei Beschränkungen geben. Ab orange können die Mitgliedstaaten Quarantäne oder Corona-Tests vorschreiben. Eine Höchstdauer der Selbst-Isolierung wird nicht vorgegeben. Außerdem handelt es sich bei den Leitlinien lediglich um eine Empfehlung, da Einreisebeschränkungen in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen.

Kritik

Dem Ampelsystem haben nicht alle EU-Mitglieder zugestimmt. Neben Griechenland und Malta kommt auch aus Österreich Kritik. Europaministerin Karoline Edtstadler sagte, das Konzept basiere auf zu wenig treffsicheren Kriterien. In der Folge seien die meisten Regionen Europas auf der geplanten Risikolandkarte schon jetzt rot gefärbt. Und eine Steigerung von rot gebe es nicht. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn meinte, das Ampelsystem könne nur ein erster Schritt sein. "Es müssen andere Kriterien dazu kommen", etwa die Sterberate und die Auslastung der Krankenhäuser.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.