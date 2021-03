Die Corona-Infektionszahlen steigen laut RKI-Chef Wieler besonders stark unter Kindern und Jugendlichen.

Wieler sagte in Berlin, seit Mitte Februar steige die Inzidenz bei Menschen unter 15 Jahren "sehr rasant" an. Auch gebe es mehr Ausbrüche in Kitas als vor Weihnachten. Dabei spiele möglicherweise die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 eine Rolle. Weiler mahnte, man müsse in Schulen und Kitas kluge Konzepte umsetzen, wenn man sie offen halten wolle.



Das RKI hatte heute 12.834 neue Corona-Infektionen gemeldet, rund 2.250 mehr als vor einer Woche. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz stieg weiter an und wird jetzt mit 72,4 angegeben.

