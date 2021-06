In den USA ist die Zahl der Todesfälle durch die Corona-Pandemie auf über 600.000 gestiegen.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore ist dies die mit Abstand höchste Zahl von Todesopfern im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung weltweit, noch vor Brasilien und Indien. US-Präsident Biden sprach von einem "traurigen Meilenstein". Seit Beginn der Pandemie wurden in den USA rund 33,5 Millionen Ansteckungen gemeldet.



In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Todesfälle, die mit dem Corona-Virus in Verbindung gebracht werden, deutlich zurückgegangen - unter anderem wegen rascher Fortschritte bei der Impfkampagne. In New York beispielsweise sind 70 Prozent aller Einwohner inzwischen geimpft. Nahezu sämtliche Corona-Beschränkungen werden nun aufgehoben.

