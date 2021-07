Zur Beurteilung des Pandemiegeschehens in Deutschland will die Bundesregierung künftig mehr Faktoren heranziehen.

Die möglicherweise drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse soll nach den Worten von Regierungssprecher Seibert nicht mehr automatisch an einen Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geknüpft werden. Man werde dies in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden. Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und etwa der Zahl der Intensivpatienten habe sich möglicherweise verändert. - Ein Sprecher des Bundesgesunheitsministeriums betonte, dies sei nicht als Abkehr von der Inzidenz zu verstehen, die ein wichtiger Parameter bleibe.



Nach Angaben des Ministeriums sollen die Kliniken mehr Details zu Covid-19-Fällen melden. Dies seien neben der Belegung von Intensivstationen etwa die Art der Behandlung und der Impfstatus der Patienten. Eine Verordnung dazu soll zügig auf den Weg gebracht werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte vor einer Mehrbelastung und erklärte, die wichtigsten Punkte würden auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes bereits jetzt an die Gesundheitsämter gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.