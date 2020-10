UNO-Generalsekretär Guterres hat an die Städte appelliert, sich auf künftige Pandemien besser vorzubereiten.

Dort seien in der aktuellen Situation rund 95 Prozent aller bisherigen Corona-Fälle registriert worden, sagte Guterres in Genf. Die Corona-Pandemie habe große soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten in den Metropolen deutlich werden lassen. So hätten etliche Bevölkerungsschichten keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder zu einer angemessenen medizinischen Versorgung. Zudem müsse man auch in Zukunft damit rechnen, dass sich Krankheitserreger weltweit ausbreiteten, erklärte Guterres.

