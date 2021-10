Der tschechische Ministerpräsident Babis hat Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks zurückgewiesen, wonach er Geld in Steueroasen versteckt haben soll. Er habe nie etwas Illegales oder Falsches getan, schrieb Babis auf Twitter. Die Enthüllungen seien der Versuch, ihn zu verleumden und die in dieser Woche anstehende Parlamentswahl in Tschechien zu beeinflussen.

Die Daten über Babis sind Teil der sogenannten "Pandora Papers". Demnach soll Babis über Briefkastenfirmen unter anderem im Jahr 2009 weitgehend anonym ein Landschloss in Südfrankreich für mehr als 15 Millionen Euro erstanden haben. Insgesamt liegen dem Netzwerk fast zwölf Millionen Dokumente von Firmen vor, die Kunden dabei helfen, Briefkastenfirmen aufzubauen. Solche Briefkastenfirmen sind nicht grundsätzlich illegal, dienen aber oft der Geldwäsche oder der Steuerhinterziehung.



An der Auswertung waren Journalisten aus 117 Ländern beteiligt. In Deutschland haben WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung mitrecherchiert.

In "Pandora Papers" finden sich hunderte Namen von Politikern

In den "Pandora Papers" werden neben Babis auch enge Vertraute des russischen Präsidenten Putin, der ukrainische Präsident Selenskyj sowie Jordaniens König Abdullah II. genannt. Insgesamt sollen mehr als 330 Politiker und Amtsträger aus 91 Ländern verstrickt sein. Unter ihnen sind 35 ehemalige und aktuelle Staats- und Regierungschefs, neben Babis der ukrainische Präsident Selenskiy, der frühere britische Regierungschef Blair, Jordaniens König Abdullah und Kenias Präsident Kenyatta. Die Daten geben auch Aufschluss über die Geschäfte von Prominenten, Spitzensportlern und Kriminellen.

Schon "Panama Papers" brachten Politiker weltweit in Bedrängnis

Vor etwa fünfeinhalb Jahren hatte der internationale Rechercheverbund bereits mit der Veröffentlichung der "Panama Papers" für Aufregung gesorgt. Dabei handelte es sich um Unterlagen der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die von Journalisten weltweit ausgewertet wurden. Aus ihnen ging hervor, dass zahlreiche Politiker, Sportler und andere Prominente Vermögen in Offshore-Firmen hielten.



Durch die Enthüllungen gerieten Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck. So verlor der pakistanische Regierungschef Nawaz Sharif wegen Korruptionsvorwürfen sein Amt. In Malta gab es im Juni 2017 wegen der "Panama Papers" Neuwahlen, in Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Sigmundur Gunnlaugsson.



Der internationalen Medien zugespielte Datenberg zeigte große Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind. Ob es sich dabei auch um strafbare Geschäfte handelt, prüften weltweit Staatsanwälte.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.