Im Pandschir-Tal in Afghanistan gerät eine Widerstandsbewegung, die sich den Taliban entgegenstellt, zunehmend unter Druck. Seit Tagen liefern sich die islamistischen Taliban und ihre Gegner in der Gegend Gefechte. Wie lange hält die Widerstandsfront noch Stand?

Der Vizepräsident der Nationalen Widerstandsfront (NRF), Saleh, wies zwar Behauptungen zurück, die Taliban hätten das Tal bereits erobert. In einer Videobotschaft räumte er aber ein, dass die Situation schwierig sei. Der Anführer der Widerstandsfront, Massud, schrieb auf Twitter, bisher sei das Pandschir-Tal standhaft geblieben. Das Tal gilt seit den 90er Jahren als Hochburg des Widerstands gegen die Taliban. Schon Massuds Vater hatte dort als General gegen die Islamisten gekämpft.

Zwei Tote durch Taliban-Schüsse

In der Nacht zum Samstag hatten Kämpfer der Taliban in Kabul in die Luft geschossen und gefeiert, nachdem Gerüchte die Runde gemacht hatten, der Widerstand der NRF sei gebrochen. Die Talibanführung forderte ihre Kämpfer via Twitter auf, das Abgeben von Schüssen zu unterlassen.



"Die Waffen und Kugeln sind öffentliches Eigentum. Niemand hat das Recht, sie zu verschwenden", schrieb Taliban-Sprecher Mudschahid. "Die Kugeln können Zivilisten verletzen, schießt nicht umsonst." Nach Krankenhausangaben wurden durch die Schüsse zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt.



Anhänger der Taliban veröffentlichten auf Twitter Videos, die erbeutete Panzer und anderes schweres militärisches Gerät zeigen sollen. Von unabhängiger Seite ließen sich die Darstellungen nicht überprüfen.

Bekanntgabe der neuen Regierung verschoben

Die Taliban haben unterdessen die Bekanntgabe ihrer neuen Regierung für Afghanistan erneut verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AFP von zwei Taliban-Quellen erfuhr, soll auch am Samstag keine Ankündigung zum künftigen Kabinett gemacht werden. Zunächst war die Bekanntgabe der Regierung für Freitag erwartet worden. Grund für die Verzögerung könnte der anhaltende militärische Widerstand gegen die Islamisten im Pandschir-Tal unweit der Hauptstadt Kabul sein.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.